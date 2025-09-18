Фадеев назвал вещи, которых нужно избежать на «Интервидении»

Фадеев: «Интервидение» не должно становиться политическим шоу
«Евровидение» дискредитировало себя, считает Фадеев
«Евровидение» дискредитировало себя, считает Фадеев Фото:
Интервидение-2025

Важно избегать политизации международного музыкального конкурса «Интервидение», чтобы не допустить ошибок, допущенных на «Евровидении». Об этом заявил продюсер, композитор Максим Фадеев.

«В итоге „Евровидение“ превратилось в площадку для политических заявлений и даже перформансов. Мне сильно не хочется, чтобы мы переносили нечто похожее к нам», — написал Фадеев в своем telegram-канале. Он добавил, что «Интервидение» должно оставаться культурным событием, объединяющим людей разных национальностей.

Продюсер выразил надежду, что конкурсу удастся сохранить атмосферу единения и не стать частью политических игр. Он напомнил, что изначальная идея «Интервидения», хотя и возникла как альтернатива «Евровидению», заключается в первую очередь в культурном обмене и творческом диалоге.

Фадеев является автором песни «Прямо по сердцу», с которой заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) представит Россию на конкурсе. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 году в Москве и Московской области.

