«АвтоВАЗ» готовится перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за низкой активности автомобильного рынка. Окончательное решение по этому вопросу будет принято до конца сентября, сообщил президент автоконцерна Максим Соколов в разговоре с журналистами.
«Мы готовимся к этому, потому что рынок, к сожалению, пока не проявляет достаточной активности. А гнать машины на склад точно никакой экономической целесообразности нет», — сказал Соколов для РИА Новости.
Переход на сокращенную рабочую неделю является вынужденной мерой в условиях падения спроса на автомобили. Основными причинами «АвтоВАЗ» называет высокую ключевую ставку Банка России и ужесточение требований к автокредитованию, что значительно снизило покупательскую способность населения.
Ранее руководство «АвтоВАЗа» уже рассматривало вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения спроса и конкуренции со стороны китайских автопроизводителей. Эксперты отмечали, что поддержку отрасли возможно усилить после снижения ключевой ставки Банка России, что позволит правительству внедрить льготные программы автокредитования и субсидирования.
