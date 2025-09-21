Хинштейн официально стал губернатором Курской области

Александр Хинштейн официально вступил в должность губернатора Курской области 21 сентября. Торжественная церемония инаугурации прошла в концертном зале «Свиридовский».
«Сегодня важное событие в жизни региона, в жизни, которая уже начала меняться. Но прежде чем говорить о будущем, давайте почтим память тех, кто отдал свои жизни за нашу Родину, за освобождение русской земли. <…> Уважаемые жители Курской области, сегодня я официально вступаю в должность губернатора. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру», — заявил Хинштейн на церемонии. Цитата по ТАСС.
Поздравления с избранием Хинштейна губернатором передал полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев от имени главы государства Владимира Путина. Приветствия также поступили от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева, председателя Госдумы Вячеслава Володина и главы Росгвардии Виктора Золотова.
По данным избирательной комиссии, Александр Хинштейн набрал 86,92% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Кандидат от КПРФ Алексей Бобовников набрал 5,09%, Алексей Томанов (ЛДПР) — 4,07%, а Геннадий Баев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») получил 2,6%.
В сентябре выборы разных уровней в 81 регионе РФ. В 20 регионах прошли прямые выборы руководителей субъектов, одновременно были избраны депутаты 11 законодательных собраний и 25 городских дум административных центров. Всего на указанных уровнях распределялось 1419 мандатов. Кроме того, состоялись кампании по избранию представителей в органы местного самоуправления.
По данным ЦИК, Хинштейн попал в список лидеров по количеству набранных голосов на выборах губернаторов. Туда также вошли действующие главы Татарстана и Ленинградской области Рустам Минниханов и Александр Дрозденко, передает Общественная Служба Новостей.
В ходе видеоконференции с представителями регионов, посвященной предварительным итогам Единого дня голосования 2025 года, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что кандидаты от «Единой России» проявили себя на высоком уровне. По его словам, количество зафиксированных нарушений минимальное, передает VSE42.ru.
