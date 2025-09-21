21 сентября 2025

Лидер Сирии впервые за 58 лет прилетел в США, он хочет выступить в ООН

Президент Сирии прибыл в США для участия в Генассамблее ООН
Глава Сирии приехал в США
Глава Сирии приехал в США Фото:

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Вашингтон для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает телеканал Syria TV. Это первый официальный визит главы Сирии в США за последние 58 лет — с 1967 года.

«Президент Сирии в переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Вашингтон, чтобы участвовать в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Согласно сообщению телеканала Syria TV, это первый официальный визит сирийского президента в США за последние более чем пять десятилетий, начиная с 1967 года», — сообщил «Ридус» со ссылкой на телеканал. В составе сирийской делегации находятся четыре министра.

Ключевой целью визита является обсуждение вопроса о вступлении Сирии в ООН и возможное возобновление дипломатических отношений с США, включая открытие сирийского посольства в Вашингтоне. В программе пребывания аш-Шараа в США запланировано выступление на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября.

Ранее, 14 мая, в ходе переговоров в Эр-Рияде Дональд Трамп объявил о начале процесса отмены санкций против Сирии. Соответствующий указ, отменяющий режим односторонних ограничений, он подписал 1 июля.

