21 сентября 2025

Три страны почти одновременно признали Палестину

Канада, Австралия и Великобритания почти одновременно признали Палестину
Канада, Австралия и Великобритания признали независимость Палестины
Канада, Австралия и Великобритания практически одновременно объявили о признании государственности Палестины. Соответствующие заявления премьер-министры трех стран опубликовали в своих социальных сетях.

«Сегодня Канада признает Государство Палестина. Палестинские власти дали обязательство Канаде и международному сообществу провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026г»,— написал премьер-министр Канады Марк Кани в социальной сети X.

Решение трех стран поддержать создание независимого палестинского государства направлено на возрождение надежды на мирное урегулирование ближневосточного конфликта. Признание произошло на фоне продолжающегося противостояния в секторе Газа.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подтвердил признание «независимого и суверенного» государства Палестина в своих социальных сетях. Великобритания также официально объявила о признании Государства Палестина, подчеркнув необходимость решения конфликта через создание двух государств.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил намерение официально признать Палестину в качестве самостоятельного государства. Об этом глава французского государства сообщил на своих страницах в социальных сетях. Как отметил Макрон, соответствующее заявление планируется озвучить в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН, которое состоится в сентябре. Какие еще страны признали независимость Палестины — в материале URA.RU.

