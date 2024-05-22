Какие страны признали независимость Палестины: три государства пополнили список

Ирландия и Испания признали независимость Палестинского государства
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Норвегия, Испания и Ирландия признали палестинское государство
Норвегия, Испания и Ирландия признали палестинское государство Фото:

Ирландия объявила о признании Палестины в качестве суверенного государства. Такое заявление сделал премьер-министр Саймон Харрис. Это решение поддержала Норвегия, обозначив это как фундаментальное право и ключ к миру на Ближнем Востоке. Испания также присоединилась к решению двух стран. URA.RU рассказывает о государствах, признавших независимость Палестины. 

Кто признает Палестину

Генеральная Ассамблея ООН 13 мая приняла резолюцию, признавшую право палестинцев на полноценное членство в ООН, что фактически подтверждает поддержку независимости Палестины, передает "Ведомости". Организация также призвала Совет Безопасности ООН внимательно рассмотреть данный вопрос. Из 193 государств-членов ООН резолюцию поддержали 143 страны, девять высказались против, а 25 стран воздержались от голосования, как сообщает пресс-служба ООН.

Среди стран, не поддержавших резолюцию, были США, Израиль, Аргентина, Чехия, Венгрия, Микронезия, Науру, Палау и Папуа – Новая Гвинея. Тем не менее многие страны, в том числе Россия, Китай, а также союзники США, такие как Франция, Япония, Южная Корея, Испания, Австралия, Эстония и Норвегия выразили свою поддержку документу.

Кто присоединился 

22 мая Ирландия объявила о признании Палестины в качестве суверенного государства. Такое заявление сделал премьер-министр Саймон Харрис. Норвегия также поддержала независимость Палестины, обозначив это как фундаментальное право и ключ к миру на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Йонас Гар Стере. 

Председатель испанского правительства Педро Санчес сообщил, что Испания признает Палестину в качестве государства 28 мая. Он подчеркнул важность защиты палестинской территории и выразил надежду на то, что признание Палестины как государства будет способствовать миру и справедливости.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия выступает за создание палестинского государства. Он также отмечал, что США пренебрегли механизмами регулирования в зоне арабо-израильского конфликта, что привело к его эскалации.

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Ирландия объявила о признании Палестины в качестве суверенного государства. Такое заявление сделал премьер-министр Саймон Харрис. Это решение поддержала Норвегия, обозначив это как фундаментальное право и ключ к миру на Ближнем Востоке. Испания также присоединилась к решению двух стран. URA.RU рассказывает о государствах, признавших независимость Палестины.  Кто признает Палестину Генеральная Ассамблея ООН 13 мая приняла резолюцию, признавшую право палестинцев на полноценное членство в ООН, что фактически подтверждает поддержку независимости Палестины, передает "Ведомости". Организация также призвала Совет Безопасности ООН внимательно рассмотреть данный вопрос. Из 193 государств-членов ООН резолюцию поддержали 143 страны, девять высказались против, а 25 стран воздержались от голосования, как сообщает пресс-служба ООН. Среди стран, не поддержавших резолюцию, были США, Израиль, Аргентина, Чехия, Венгрия, Микронезия, Науру, Палау и Папуа – Новая Гвинея. Тем не менее многие страны, в том числе Россия, Китай, а также союзники США, такие как Франция, Япония, Южная Корея, Испания, Австралия, Эстония и Норвегия выразили свою поддержку документу. Кто присоединился  22 мая Ирландия объявила о признании Палестины в качестве суверенного государства. Такое заявление сделал премьер-министр Саймон Харрис. Норвегия также поддержала независимость Палестины, обозначив это как фундаментальное право и ключ к миру на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.  Председатель испанского правительства Педро Санчес сообщил, что Испания признает Палестину в качестве государства 28 мая. Он подчеркнул важность защиты палестинской территории и выразил надежду на то, что признание Палестины как государства будет способствовать миру и справедливости. Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия выступает за создание палестинского государства. Он также отмечал, что США пренебрегли механизмами регулирования в зоне арабо-израильского конфликта, что привело к его эскалации.
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