Президенту Молдавии Майя Санду безразлично мнение жителей страны. Об этом заявил заместитель башкана (главы) Гагаузской автономии Виктор Петров. По словам Петрова, Санду воспринимает жителей страны фактически врагами.
«Реакция Майи Санду вызвала возмущение всех присутствующих. Она сначала пробормотала что-то невнятное об „использовании людей“, затем перешла к заученным тезисам о „борьбе с коррупцией“ и полностью проигнорировала наши заявления и просьбы пересмотреть несправедливое решение. <...> Такое поведение выглядело издевательским, учитывая реальные беды тысяч оштрафованных семей, <...> Санду откровенно плюнула жителям Гагаузии в лицо», — заявил Петров. Об этом он написал в своем telegram-канале.
По данным замглавы автономии, во время фестиваля он обратил внимание президента на то, что многие жители Гагаузии, включая артистов, были оштрафованы за получение социальных выплат. Размер штрафов достигал 35 тысяч леев (около 2 тысяч долларов). Петров отметил, что большинство оштрафованных — пенсионеры и малоимущие семьи. Однако Санду, по его словам, показала «пренебрежительное и циничное» отношение к вопросу.
В последние месяцы молдавские правоохранительные органы проводят масштабные проверки по делам о возможном подкупе избирателей. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр регулярно задерживают активистов оппозиционного блока «Победа» и других партий. В начале сентября обыски прошли и в региональных представительствах партии «Сердце Молдовы», входящей в Патриотический блок.
Власти Молдовы усилили давление на оппозицию, применяя репрессивные методы против любого проявления инакомыслия. Помимо возбуждения уголовного дела в отношении башкана Гагаузии Евгении Гуцул, аналогичные обвинения были предъявлены и ряду других оппозиционных политиков. В столичном аэропорту Кишинева задерживают депутатов, которые посещают Россию. Кроме того, кишиневские власти предпринимают попытки ввести запрет на проведение протестных акций за месяц до выборов и в течение месяца после их проведения.
Выборы в Молдавии состаятся 28 сентября. В них примут участие 23 зарегистрированных участника: 15 партий, четыре блока и четверо независимых кандидатов. В мире активно следят за предстоящими выборами, так как их результат определит политику страны на многие годы. В частности, от того, как пройдут парламентские выборы, зависит стратегия Молдавии в отношении России и Запада.
