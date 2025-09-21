21 сентября 2025

Трамп заявил, что поможет Польше в случае эскалации отношений с Россией

Трамп заявил, что поможет Польше в случае эскалации отношений с Россией
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

Президент США Дональд Трамп пообещал поддержать Польшу в случае эскалации конфликта с Россией. Об этом он сообщил в ходе интервью польскому телеканалу Fox News.

«Да, да, я помогу», — заявил Дональд Трамп телеканалу, когда его спросили о готовности защитить Польшу в условиях возможной эскалации с Россией. О конкретных мерах поддержки экс-президент США говорить не стал.

В ночь на 10 сентября над польским городом Жешув были сбиты не менее пяти беспилотников. По данным Der Spiegel, они направлялись к местному аэропорту и логистическому центру. Беспилотные аппараты проникли в воздушное пространство Польши через территорию Беларуси, после чего были уничтожены истребителями F-35.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения Польши в сторону России о нарушении воздушного пространства республики российскими БПЛА не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что подобные обвинения направлены на дальнейшую эскалацию украинского кризиса.

