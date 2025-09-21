ВСУ атаковали Курскую область в день инаугурации Хинштейна

Украинский FPV-дрон атаковал село Крупец в Курской области. Пострадала местная жительница, которая ехала на мопеде, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Атака ВСУ произошла в день инаугурации главы региона.
«Сегодня украинский FPV-дрон в селе Крупец Рыльского района атаковал мопед, на котором ехала мирная жительница», — сообщил Хинштейн. 18-летняя девушка получила осколочное ранение правой руки и черепно-мозговую травму. Сейчас пострадавшая госпитализирована.
Хинштейн официально вступил в должность губернатора Курской области 21 сентября. Торжественная церемония инаугурации прошла в концертном зале «Свиридовский». Губернатор почтил память защитников Курской области и поблагодарил всех, кто за него голосовал.
