Гладков рассказал о погибших и раненых в Белгородской области

В Белгородской области сохраняется крайне сложная обстановка. Так, за последние сутки в Краснояружском и Ракитянском районах области пострадали 10 человек, еще трое погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«К сожалению, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. В последние дни очень тяжелая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах», — заявил Гладков в соцсети. По его словам, только за вчерашний день 10 человек получили ранения. Три человека погибли: один в Шебекинском округе, два — в Ракитянском.
В сообщении также говорится, что в зоне риска остаются населенные пункты вдоль государственной границы. Жителям рекомендуют следить за официальными уведомлениями местных органов самоуправления и соблюдать меры безопасности. В региональном правительстве подчеркивают: главная задача — сохранить жизни мирных граждан. Семьям погибших выражены соболезнования.
