Гладков рассказал о погибших и раненых в Белгородской области

Гладков заявил о крайне сложной обстановке в Белгородской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Белгородской области сообщил о 10 раненых мирных жителей
Губернатор Белгородской области сообщил о 10 раненых мирных жителей Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В Белгородской области сохраняется крайне сложная обстановка. Так, за последние сутки в Краснояружском и Ракитянском районах области пострадали 10 человек, еще трое погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К сожалению, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. В последние дни очень тяжелая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах», — заявил Гладков в соцсети. По его словам, только за вчерашний день 10 человек получили ранения. Три человека погибли: один в Шебекинском округе, два — в Ракитянском.

В сообщении также говорится, что в зоне риска остаются населенные пункты вдоль государственной границы. Жителям рекомендуют следить за официальными уведомлениями местных органов самоуправления и соблюдать меры безопасности. В региональном правительстве подчеркивают: главная задача — сохранить жизни мирных граждан. Семьям погибших выражены соболезнования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белгородской области сохраняется крайне сложная обстановка. Так, за последние сутки в Краснояружском и Ракитянском районах области пострадали 10 человек, еще трое погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «К сожалению, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. В последние дни очень тяжелая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах», — заявил Гладков в соцсети. По его словам, только за вчерашний день 10 человек получили ранения. Три человека погибли: один в Шебекинском округе, два — в Ракитянском. В сообщении также говорится, что в зоне риска остаются населенные пункты вдоль государственной границы. Жителям рекомендуют следить за официальными уведомлениями местных органов самоуправления и соблюдать меры безопасности. В региональном правительстве подчеркивают: главная задача — сохранить жизни мирных граждан. Семьям погибших выражены соболезнования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...