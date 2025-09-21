В Металлургическом районе Челябинска построят новый 9-этажный жилой комплекс. Общая площадь высотки — 3 500 квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости.
«Новый жилой комплекс построят в Металлургическом районе Челябинска на улице Мира, 16. Жилое здание планируется возведут в четвертом квартале 2025 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Строить новый жилой комплекс будет ООО СЗ «Верста». В высотном доме на 79 квартир будут как студии, так и многокомнатное жилье. Средняя площадь квартир в среднем достигнет 49,3 квадратных метра. Также будет благоустроен двор, там появятся детская и спортивная площадки. На придомовой территории сделают 23 места для автопарковки.
