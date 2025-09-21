21 сентября 2025

В Металлургическом районе Челябинска построят новый ЖК. Фото

В высотке будут как квартиры-студии, так и многокомнатное жилье
В высотке будут как квартиры-студии, так и многокомнатное жилье Фото:

В Металлургическом районе Челябинска построят новый 9-этажный жилой комплекс. Общая площадь высотки — 3 500 квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости.

«Новый жилой комплекс построят в Металлургическом районе Челябинска на улице Мира, 16. Жилое здание планируется возведут в четвертом квартале 2025 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Строить новый жилой комплекс будет ООО СЗ «Верста». В высотном доме на 79 квартир будут как студии, так и многокомнатное жилье. Средняя площадь квартир в среднем достигнет 49,3 квадратных метра. Также будет благоустроен двор, там появятся детская и спортивная площадки. На придомовой территории сделают 23 места для автопарковки.

Новый ЖК застройщик планирует возвести к четвертому кварталу 2026 года
Новый ЖК застройщик планирует возвести к четвертому кварталу 2026 года
Фото:

