Среди челябинских кадровиков началась схватка за рабочие места

В Челябинской области кадровики усилили борьбу за рабочие места. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, на одну вакансию пришлось 13,5 резюме кандидатов.
«Конкуренция за работу среди рекрутеров за последние годы заметно увеличилась, и продолжает расти. Соотношение вакансий и резюме выше комфортных для рынка труда значений», — заявили URA.RU в HeadHunter.
Причем это соотношение в два раза превысило приемлемый уровень. Его верхняя граница заканчивается на 7,9 резюме на вакансию.
С января по сентябрь в России открылось более 33,7 тысячи вакансий для рекрутеров. Наибольшее количество предложений о работе сосредоточилось в крупных городах. На Москву пришлось 30% всех вакансий, на Санкт-Петербург — 11%. Челябинская область вошла в топ-15 российских регионов по количеству открытых вакансий, или 2% от общего числа по стране.
Увеличились требования к цифровым навыкам кандидатов. В 2025 году 41% вакансий для специалистов по подбору персонала предполагал знание работы с автоматизированными системами. В технологически развитых и ресурсных отраслях, таких как энергетика и металлургия, эти навыки стали важнейшим условием для получения работы. Обычно надо, чтобы сотрудник мог пользоваться специализированными CRM-системами для рекрутмента, разными конфигурациями 1С, электронным документооборотом, владеть автоматизированными алгоритмами поиска кандидатов.
На фоне растущей конкуренции медианная зарплата челябинских рекрутеров достигла 60 тысяч рублей. Это ниже средних значений по стране — 69,8 тысячи. Больше на Урале готовы платить компании в ЯНАО (70 тысяч рублей). При этом наименее конкурентные зарплаты предложили компании Курганской области (52 тысячи рублей).
