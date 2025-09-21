21 сентября 2025

В голове у свердловчанки нашли «куриное яйцо». Фото

Минздрав: беременной свердловчанке с опухолью головного мозга спасли жизнь
© Служба новостей «URA.RU»
Опухоль обнаружили на 27 неделе беременности
Опухоль обнаружили на 27 неделе беременности

В Алапаевске (Свердловская область) врачи местной больницы обнаружили у 32-летней Марии на позднем сроке беременности опухоль головного мозга размером с куриное яйцо. Новообразование не стали удалять до родов, рассказали в пресс-службе областного минздрава.

«Мария была на 27-й неделе беременности, когда внезапно ночью у нее начались судорожные приступы. На МРТ врачи выявили крупную опухоль головного мозга, главная опасность которой заключалась в локализации: новообразование располагалось рядом с двигательными центрами коры головного мозга и с важными магистральными сосудами, питающими мозг», — пояснили там.

Пациентку перевезли в ГКБ №40 Екатеринбурга, где врачи несколько недель наблюдали за состоянием будущей мамы. Основное внимание уделяли контролю роста опухоли и развитию плода. На 34-й неделе беременности медики провели кесарево сечение. На свет появился здоровый мальчик весом 1600 граммов и ростом 42 сантиметра. После родов Марии искусственно прекратили лактацию, чтобы не спровоцировать дальнейший рост опухоли.

Через месяц женщину снова госпитализировали в ту же больницу. Хирурги провели сложную пятичасовую операцию, в ходе которой полностью избавили молодую маму от опухоли.

