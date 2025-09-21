21 сентября 2025
Полиция ХМАО сделала заявление после сообщения в соцсетях о появлении маньяка

Полиция ХМАО опровергла информацию о появлении маньяка
Полиция ХМАО опровергла информацию о появлении маньяка в Советском районе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управление МВД по ХМАО опровергло информацию о якобы имевшей место серии нападений на девушек в Советском, которая распространяется в мессенджерах и социальных сетях. В ведомстве сообщили, что подобных преступлений зарегистрировано не было, а полиция не направляла никаких ориентировок по этому поводу», — рассказали агентству в полиции.

В ведомстве также уточнили, что подобные сообщения появлялись в Бийске (Алтайский край). Силовики предполагают, что информацию распространяют злоумышленники, чтобы посеять панику среди населения. Ранее в соцсетях появилось сообщение, что в Советском и Югорске якобы появился маньяк, который убил несколько человек.

