Арбитражный суд Пермского края принял решение о приостановлении рассмотрения дела о банкротстве бывшего руководителя Горнозаводского округа Александра Афанасьева. Данное ходатайство было подано его супругой Натальей, которая привлечена к процессу в качестве третьего лица. Это следует из материалов дела. Ранее ФНС обратилась с заявлением о признании экс-мэра банкротом. Она ссылалась на наличие у него задолженности перед бюджетом в размере 1,3 млн рублей.
«В рамках судебного разбирательства Арбитражный суд направил запросы о местонахождении Александра Афанасьева в военный комиссариат Пермского края и Министерство обороны РФ. Подробности полученных ответов в определении суда не раскрываются. Производство по делу о банкротстве было приостановлено на основании пункта 2 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса РФ, предусматривающего такую меру в отношении лиц, принимающих участие в боевых действиях», — уточняет «Коммерсантъ-Прикамье».
Ранее URA.RU сообщало, что Александр Афанасьев руководил районом с перерывом. В 2016 году он был вынужден оставить должность. Горнозаводский суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления»). Он подписал фиктивные акты приемки работ по ремонту местного дома культуры. Афанасьев обжаловал решение в краевом суде, который переквалифицировал действия бывшего чиновника на ст. 293 УК РФ («Халатность») и освободил его от наказания в связи с применением акта амнистии.
В 2020-2021 годах, по версии следствия, он незаконно распорядился муниципальной собственностью — крупным имущественным комплексом. Он незаконно передал часть уставного капитала юрлица, учредителем которого был муниципалитет, двум своим знакомым. Впоследствии муниципалитет не смог контролировать деятельность предприятия, что привело к его банкротству. Летом 2024 года он был признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
В декабре 2024 года Александр Афанасьев заключил контракт с Министерством обороны и отправился на фронт. СМИ сообщали, что спустя некоторое время он пропал там без вести.
