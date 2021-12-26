26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

В Пермском крае ушел в отставку амнистированный мэр

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , пустое кресло, кресло, кресло главы
Александр Афанасьев объяснил уход тем, что выполнил все, что планировал Фото:

Глава Горнозаводского округа Александр Афанасьев уволился из администрации по собственному желанию. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

«Депутаты думы, рассмотрев мое заявление 22 декабря, отпустили меня в отставку. Последним рабочим днем станет 31 декабря», — заявил Афанасьев.

По его словам, главой Горнозаводского района он работал с 2005 года. «Выполнил все, что планировал для себя. Сейчас займусь другой деятельностью», — сообщил Афанасьев. От подробностей он отказался, сообщив только, что проект — краевого уровня и связан с хозяйственной деятельностью.

Собеседник, близкий к администрации округа, рассказал, что Афанасьев может трудоустроиться в структуре ОАО «Красный октябрь» в поселке Бисер Горнозаводского округа. Гендиректор «Красного октября» Александр Суслопаров опроверг эту информацию.

И. о. главы администрации назначен вице-мэр Алексей Зыков. Ожидается, что в начале 2022 года местная дума объявит конкурс по выбору нового главы.

Александр Афанасьев руководил районом с перерывом. В 2016 году он был вынужден оставить должность. Горнозаводский суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления»). Он подписал фиктивные акты приемки работ по ремонту местного дома культуры. Афанасьев обжаловал решение в краевом суде, который переквалифицировал действия бывшего чиновника на ст. 293 УК РФ («Халатность») и освободил его от наказания в связи с применением акта амнистии.

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Глава Горнозаводского округа Александр Афанасьев уволился из администрации по собственному желанию. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Депутаты думы, рассмотрев мое заявление 22 декабря, отпустили меня в отставку. Последним рабочим днем станет 31 декабря», — заявил Афанасьев. По его словам, главой Горнозаводского района он работал с 2005 года. «Выполнил все, что планировал для себя. Сейчас займусь другой деятельностью», — сообщил Афанасьев. От подробностей он отказался, сообщив только, что проект — краевого уровня и связан с хозяйственной деятельностью. Собеседник, близкий к администрации округа, рассказал, что Афанасьев может трудоустроиться в структуре ОАО «Красный октябрь» в поселке Бисер Горнозаводского округа. Гендиректор «Красного октября» Александр Суслопаров опроверг эту информацию. И. о. главы администрации назначен вице-мэр Алексей Зыков. Ожидается, что в начале 2022 года местная дума объявит конкурс по выбору нового главы. Александр Афанасьев руководил районом с перерывом. В 2016 году он был вынужден оставить должность. Горнозаводский суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления»). Он подписал фиктивные акты приемки работ по ремонту местного дома культуры. Афанасьев обжаловал решение в краевом суде, который переквалифицировал действия бывшего чиновника на ст. 293 УК РФ («Халатность») и освободил его от наказания в связи с применением акта амнистии.
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