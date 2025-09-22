Прокуратура Новосибирской области выявила нарушения при приемке школы в Татарске

Прокуратура Новосибирской области выявила грубые нарушения в работе комиссии, признавшей готовой к новому учебному году школу №5 в городе Татарск, где произошло частичное обрушение здания. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
«... в обследовании школы участвовали специалисты не всех органов, ответственных за приемку учебного заведения, что не позволило получить объективные данные о соблюдении ... безопасности», — приводит слова пресс-службы «Интерфакс».
Частичное обрушение здания школы №5 в Татарске произошло утром 21 сентября, когда в помещении никого не было. В августе 2025 года комиссия признала школу готовой к новому учебному году без замечаний. Здание школы было построено в 1937 году и не числилось в официальном реестре аварийных объектов. Последний раз капитальный ремонт здесь проводили более десяти лет назад.
