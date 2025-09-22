Прокуратура Новосибирской области выявила нарушения при приемке школы в Татарске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура выявила нарушения в работе комиссии
Прокуратура выявила нарушения в работе комиссии Фото:

Прокуратура Новосибирской области выявила грубые нарушения в работе комиссии, признавшей готовой к новому учебному году школу №5 в городе Татарск, где произошло частичное обрушение здания. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«... в обследовании школы участвовали специалисты не всех органов, ответственных за приемку учебного заведения, что не позволило получить объективные данные о соблюдении ... безопасности», — приводит слова пресс-службы «Интерфакс».

Частичное обрушение здания школы №5 в Татарске произошло утром 21 сентября, когда в помещении никого не было. В августе 2025 года комиссия признала школу готовой к новому учебному году без замечаний. Здание школы было построено в 1937 году и не числилось в официальном реестре аварийных объектов. Последний раз капитальный ремонт здесь проводили более десяти лет назад.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Новосибирской области выявила грубые нарушения в работе комиссии, признавшей готовой к новому учебному году школу №5 в городе Татарск, где произошло частичное обрушение здания. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. «... в обследовании школы участвовали специалисты не всех органов, ответственных за приемку учебного заведения, что не позволило получить объективные данные о соблюдении ... безопасности», — приводит слова пресс-службы «Интерфакс». Частичное обрушение здания школы №5 в Татарске произошло утром 21 сентября, когда в помещении никого не было. В августе 2025 года комиссия признала школу готовой к новому учебному году без замечаний. Здание школы было построено в 1937 году и не числилось в официальном реестре аварийных объектов. Последний раз капитальный ремонт здесь проводили более десяти лет назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...