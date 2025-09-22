В новом учебном году школьники ХМАО будут отдыхать почти месяц. О расписании школьных каникул URA.RU сообщили в департаменте образования Югры.
«Рекомендованные даты школьных каникул в 2025-2026 учебном году при системе обучения по четвертям: осенние каникулы — с 25 октября по 2 ноября (с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября); зимние каникулы — с 31 декабря по 11 января. А также весенние каникулы — с 28 марта по 5 апреля; летние каникулы — с 27 мая по 31 августа», — рассказали в окружном депобре.
При этом для первого класса рекомендуется предусмотреть дополнительные каникулы. По графику они намечены на период с 16 по 22 февраля 2026 года.
