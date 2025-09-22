Судьба ДСНВ и гонка вооружений с Западом: что сказал Путин на экстренном Совбезе

После окончания действия ДСНВ Россия готова в течение года все равно его соблюдать, но только, если также поступят и США. Также Россия готова ответить на любые угрозы, но при этом она всегда решает вопросы сначала при помощи дипломатии. Главные заявления президента РФ Владимира Путина с экстренного совещания Совбеза — в материале URA.RU.
Судьба ДСНВ после конца действия соглашения
Российская Федерация выразила готовность и после 5 февраля 2026 года продолжать добровольно соблюдать ключевые количественные ограничения, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), при условии, что аналогичные обязательства возьмут на себя Соединенные Штаты Америки. По словам главы государства, эффективность данной меры напрямую зависит от того, будут ли США придерживаться схожего подхода и воздерживаться от действий, способных нарушить существующий баланс стратегических сил и подорвать договоренности в сфере сдерживания.
Кроме того, Владимир Путин отметил, что в дальнейшем российская сторона намерена тщательно оценивать складывающуюся ситуацию, чтобы на основании этого анализа принимать решения о возможном дальнейшем сохранении добровольных ограничений в рамках ДСНВ. При этом он отметил, что полный отказ от наследия ДСНВ — крайне ошибочен.
«Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями», — добавил Путин. Он отметил, что эта система соглашений работала как на стабилизацию обстановки между государствами — обладателями двух крупнейших ядерных арсеналов, так и в целом на укрепление всей глобальной безопасности.
Россию не интересует гонка вооружений
Путин подчеркнул, что Москва не стремится к эскалации и дальнейшему развитию гонки вооружений. По его словам, российская сторона неизменно отдает приоритет политико-дипломатическим инструментам сохранения международного мира, основанным на принципах равноправия, неделимой безопасности и взаимном учете интересов всех сторон.
Подорван фундамент международных отношений
Путин отметил, что ситуация в области стратегической стабильности продолжает ухудшаться. Он подчеркнул, что деструктивные действия западных стран существенно ослабили базу для диалога между государствами, обладающими ядерным оружием.
«Ранее предпринятые Западом шаги разрушительного характера серьезно подорвали основы конструктивных отношений и эффективного взаимодействия между ядерными державами. Это привело к размыванию условий для диалога как в двустороннем, так и в многостороннем форматах», — заявил глава государства.
Как Россия всегда решает вопросы
Путин заявил о важности использования политико-дипломатических инструментов при урегулировании международных проблем. Президент отметил, что внешнеполитический курс России строится на принципах равноправия и неделимой безопасности.
«Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов», — подчеркнул Путин в ходе встречи, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24».
