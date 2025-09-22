Пермякам предлагают обменять монеты на купюры

В Пермском крае стартовала «Монетная неделя»
К акции присоединились свыше 350 торговых точек крупных сетевых магазинов
С 22 сентября по 4 октября 2025 года в Пермском крае проводится всероссийская акция «Монетная неделя». В этот период жители региона могут обменять накопившиеся монеты на банкноты либо зачислить соответствующую сумму на свой банковский счет.

«В реализации инициативы задействованы 17 банковских организаций и 65 их подразделений на территории Пермского края. Кроме того, к акции присоединились свыше 350 торговых точек крупных сетевых магазинов, где также осуществляется обмен монет на купюры», — рассказали URA.RU в пресс-службе отделения Банка России по Пермскому краю.

Для совершения операции в банке или при переводе средств на счет потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность. Рекомендуется заранее отсортировать монеты по номиналам. В торговых сетях предъявление паспорта не требуется, однако могут действовать определенные ограничения, например, по времени приема монет. Организаторы подчеркивают, что акция направлена на возвращение монет из личных накоплений в экономический оборот и способствует сокращению расходов на их выпуск.

К обмену принимаются все монеты Банка России, находящиеся в обращении, в том числе поврежденные экземпляры. Во время проведения «Монетной недели» в апреле 2025 года жители Пермского края сдали в оборот 582,5 тысячи монет общей стоимостью 2,4 млн рублей. В целом по России было возвращено свыше 51 млн монет на сумму 242 млн рублей.

