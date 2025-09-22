Власти отремонтируют пермскую больницу, в которой осыпается штукатурка, после вмешательства Бастрыкина

В Перми к 2026 году отремонтируют больницу имени Граля после жалоб Бастрыкину
Министерство здравоохранения Пермского края приняло решение провести ремонт в городской клинической больнице № 2 имени Граля в 2026 году. Это произошло после жалоб пациентов на состояние медучреждения. 

«Сначала предстоит этап проектных работ. Затем преступят к обновлению семиэтажного корпуса медицинского учреждения», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на ведомство. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что после поступивших жалоб на неудовлетворительное состояние больницы, Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Заявители указали в соцсетях СКР, что там на протяжении длительного времени не проводится ремонт. Со стен осыпается штукатурка, плитка разрушается, отделка присутствует местами, а в палатах царит антисанитария.

Также отмечается, что в сентябре этого года одну из пациенток нашли под окнами учреждения. URA.RU уже рассказывало, что от полученных телесных повреждений женщина умерла на месте. В жалобе было высказано предположение — это произошло из-за ненадлежащего состояния деревянных оконных рам и запорных устройств.

