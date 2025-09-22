В России предложили планово прививать девочек-подростков от ВПЧ

Вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) необходимо включить в национальный календарь прививок РФ. С таким предложением выступила депутат Государственной думы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина.
«Национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения, было бы здорово, если бы туда вошла вакцина от ВПЧ», — заявила Дрожжина в интервью Life.ru. Депутат указала, что оптимальный возраст для введения вакцины — 11–12 лет, до начала половой жизни.
По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус папилломы человека — одна из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. ВПЧ признан основным фактором развития рака шейки матки и может вызывать злокачественные опухоли горла, ротовой полости и прямой кишки. Эксперты ВОЗ рекомендуют массовую вакцинацию подростков для снижения заболеваемости онкологией, связанной с ВПЧ.
