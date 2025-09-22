Четыре ресторана из Перми признали лучшими в центральной России

Организаторы национальный премии Wheretoeat опубликовали шорт-лист лучших заведений в центральной России. В него вошли три пермских ресторана и одни бар. Об этом сказано на сайте премии.
«Лучшие рестораны Центрального федерального округа России — в шорт-листе премии Wheretoeat center. Пермь: Rob Roy, Nolan Wine & Kitchen, Madame Zhu, Belka», — опубликовано на сайте премии.
Имена лучших ресторанов будут известны на церемонии награждения, которая состоится 9 октября. Также на мероприятии отметят персонал. В шорт-лист номинаций «Женщина шеф-повар» и «Лучший кондитер» попала владелица пермского Caramella Bistro Елена Ажгихина.
Ранее URA.RU рассказало, что национальная премия Wheretoeat опубликовала лонг-лист лучших заведений 2025 года. В него вошли больше 20 пермских ресторанов. Такую премию проводят каждый год. Лучшие заведения выбирают эксперты на тайном голосовании.
