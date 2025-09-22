Путин предоставил гражданство бывшей помощнице Байдена

Россия дала гражданство американке, обвинявшей Байдена в домогательствах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин подписал указ о гражданстве РФ для экс-помощницы Байдена Тары Рид
Путин подписал указ о гражданстве РФ для экс-помощницы Байдена Тары Рид Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства Российской Федерации Таре Рид — бывшей помощнице Джо Байдена, которая ранее обвиняла его в домогательствах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 22 сентября 2025 года.

«Принять в гражданство Российской Федерации по указу Президента Российской Федерации Мак Кейб Александру Тару», — говорится в тексте указа. Документ уже  подписан главой государства.

Получение гражданства РФ не означает автоматического отказа от американского — этот вопрос регулируется внутренним законодательством США. В Кремле и МИД РФ пока не комментируют мотивы предоставления гражданства Рид, однако эксперты отмечают, что такие решения часто носят гуманитарный или политический характер.

Тара Рид — американская журналистка и бывший сотрудник администрации вице-президента США Джо Байдена. В 2023 году она заявила, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны Байдена, когда работала в его офисе. Ее заявления вызвали широкий резонанс в американских и международных СМИ, однако официального расследования по ее жалобам не последовало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства Российской Федерации Таре Рид — бывшей помощнице Джо Байдена, которая ранее обвиняла его в домогательствах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 22 сентября 2025 года. «Принять в гражданство Российской Федерации по указу Президента Российской Федерации Мак Кейб Александру Тару», — говорится в тексте указа. Документ уже  подписан главой государства. Получение гражданства РФ не означает автоматического отказа от американского — этот вопрос регулируется внутренним законодательством США. В Кремле и МИД РФ пока не комментируют мотивы предоставления гражданства Рид, однако эксперты отмечают, что такие решения часто носят гуманитарный или политический характер. Тара Рид — американская журналистка и бывший сотрудник администрации вице-президента США Джо Байдена. В 2023 году она заявила, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны Байдена, когда работала в его офисе. Ее заявления вызвали широкий резонанс в американских и международных СМИ, однако официального расследования по ее жалобам не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...