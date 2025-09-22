РБК: одежду из Zara, Bershka и Oysho начали продавать в российских магазинах

Сеть магазинов молодежной одежды «Твое» запустила новый проект «Твое и Ко» по продаже товаров ушедших из России брендов Inditex. Как говорится на официальном сайте компании, приобрести одежду Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho теперь можно в девяти магазинах сети, в том числе в Санкт-Петербурге — в торговом центре «Охта Молл».
«Одежда представлена исключительно в избранных розничных магазинах, онлайн-заказы и предварительное бронирование невозможны», — сообщили на горячей линии компании «Твое» корреспонденту РБК Петербург. Помимо Петербурга, проект реализован в Москве, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Тольятти и Краснодаре.
Ранее на российском рынке уже появлялись альтернативные форматы торговли одеждой, такие как своп-маркеты «Давай меняться», где покупатели могут обменивать свои вещи на новые, используя внутреннюю валюту магазина. Первый такой магазин открылся в Ижевске в 2020 году, а затем сеть расширилась до Казани, Москвы, Набережных Челнов и Уфы.
