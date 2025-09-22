Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил разработки УрФУ в области микроэлектроники. Глава правительства подчеркнул важность развития этой сферы в вузе. Об этом он заявил на встрече с ректором УрФУ Ильей Обабковым во время посещения стендов XI российского форума «Микроэлектроника-2025» в сочинском «Сириусе». Подробности публикует telegram-канал правительства страны.
«Я много слышал об Уральском университете именно в контексте разработок в области микроэлектроники. И очень здорово, что такая компетенция у вас развивается. Когда правительство принимало решение о поддержке кампуса мирового уровня на базе УрФУ, мы также ожидали серьезных инвестиций со стороны частного сектора, который так или иначе представлен в УрФО. Я очень надеюсь, что частные инвестиции, которые были обещаны, помогут работать», — подчеркнул Мишустин.
Первый набор студентов в области микроэлектроники, по словам Обабкова, был сделан в вузе в 2023 году. В 2027 –м будет первый выпуск. В каждой группе набрано по 26 человек.
«Ключевая роль учебно-научного центра (УНЦ) УрФУ — быть центром компетенций и точкой роста микроэлектроники на Урале и в России. Мы объединяем науку, образование и производство, мы ускоряем путь от лаборатории до серийного изделия. Микроэлектроника для УрФУ сегодня становится сквозной темой. Для решения научных задач в этой сфере будет задействована математика, физика твердого тела, химия, радиохимия, электродинамика, материаловедение и, конечно, искусственный интеллект», — объяснил ректор.
В кампус, строительство которого завершается в Екатеринбурге, войдут Институт радиоэлектроники и информационных технологий, Институт экономики и управления, а также Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ). После открытия новые учебные корпуса УрФУ примут порядка восьми тысячи студентов и школьников.
