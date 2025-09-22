Собянин: в небе над Москвой сбиты еще два дрона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девять украинских дронов сбито над Москвой за вечер
Девять украинских дронов сбито над Москвой за вечер Фото:

Еще два беспилотных летательных аппарата уничтожены средствами противовоздушной обороны Министерства обороны. По предварительной информации, разрушения отсутствуют. На местах инцидентов продолжают работу экстренные службы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 

«Еще два беспилотных средства уничтожены силами ПВО Минобороны», — написал Собянин. Его сообщение опубликовано в социальных сетях.

Ранее мэр столицы сообщал о семи сбитых дронах ВСУ. Всего за вечер над территорией города сбито девять украинских БПЛА.  В городе работает ПВО. Об обстановке — в онлайн-трансляции URA.RU. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Еще два беспилотных летательных аппарата уничтожены средствами противовоздушной обороны Министерства обороны. По предварительной информации, разрушения отсутствуют. На местах инцидентов продолжают работу экстренные службы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.  «Еще два беспилотных средства уничтожены силами ПВО Минобороны», — написал Собянин. Его сообщение опубликовано в социальных сетях. Ранее мэр столицы сообщал о семи сбитых дронах ВСУ. Всего за вечер над территорией города сбито девять украинских БПЛА.  В городе работает ПВО. Об обстановке — в онлайн-трансляции URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...