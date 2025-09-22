В Серове (Свердловская область) водитель «ВАЗ», предварительно выпив спиртное, выехал на дороги общего пользования. Как все это произошло он не помнит, однако результатом его действий стала авария. Мужчина влетел в BMW, в результате чего оба водителя попали в больницу, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
«У 53-летнего водителя „ВАЗа“, местного жителя, автоинспекторы заметили внешние признаки алкогольного опьянения. По данному факту гражданин пояснил, что употреблял дома спиртные напитки. Как сел за руль и что произошло не помнит. Проверка на трезвость показала наличие 0.856 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе, мужчина был пьян», — рассказали в ведомстве.
На виновника ДТП составили сразу несколько протоколов. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят разбирательство по данному делу.
В Госавтоинспекции призывают водителей не садиться пьяными за руль, а также соблюдать установленный скоростной режим. Это поможет избежать аварийных ситуаций на дороге.
