22 сентября 2025

Пьяный свердловчанин протаранил дорогую иномарку. Фото

В Серове пьяный водитель устроил ДТП с BMW и отправился в больницу
В результате аварии пострадали два человека
В результате аварии пострадали два человека

В Серове (Свердловская область) водитель «ВАЗ», предварительно выпив спиртное, выехал на дороги общего пользования. Как все это произошло он не помнит, однако результатом его действий стала авария. Мужчина влетел в BMW, в результате чего оба водителя попали в больницу, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

«У 53-летнего водителя „ВАЗа“, местного жителя, автоинспекторы заметили внешние признаки алкогольного опьянения. По данному факту гражданин пояснил, что употреблял дома спиртные напитки. Как сел за руль и что произошло не помнит. Проверка на трезвость показала наличие 0.856 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе, мужчина был пьян», — рассказали в ведомстве.

На виновника ДТП составили сразу несколько протоколов. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят разбирательство по данному делу.

В Госавтоинспекции призывают водителей не садиться пьяными за руль, а также соблюдать установленный скоростной режим. Это поможет избежать аварийных ситуаций на дороге.

