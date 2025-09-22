Десятки рейсов задерживаются: что творится в московских аэропортах после атаки дронов

В Шереметьево задерживаются 60 рейсов на вылет и прилет
Шереметьево на данный момент временно не принимает и не отправляет самолеты
В аэропорту Шереметьево зафиксированы значительные задержки — более 60 авиарейсов не были выполнены по расписанию на прибытие и отправление. Начиная с 20:20 по московскому времени в воздушной гавани действуют временные ограничения. Какие рейсы задерживаются — в материале URA.RU. 

Сколько рейсов задерживается, сколько отменено 

На данный момент отмен рейс до Уфы, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Казани, Баку, Сургута и Ташкента. 13 рейсов на вылет перенесено, в основном, на полтора часа. Также задерживается несколько рейсов на прибытие. 

Обращение авиагавани к пассажирам 

Пресс-служба Шереметьево заявила, что все ограничения связаны с действием плана «Ковер». В связи с этим возможны увеличения времени обслуживания пассажиров. Рекомендуется учитывать, что ожидание при вылете и прилете может быть более продолжительным из-за проводимых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности.

Также возможно внесение изменений в расписание рейсов. Для получения актуальной информации о статусе рейсов рекомендуется обращаться в контактные центры авиакомпаний.

Обстановка в пассажирских терминалах остается стабильной. Обслуживание осуществляется в соответствии с федеральными авиационными правилами Российской Федерации и установленными регламентами. 

Ситуация в других аэропортах: Внуково и Домодедово 

Во Внуково задержан рейс до Саратова, Ташкента, Самарканда, Санкт-Петербурга, Бухара, Баку, Алматы и Тюмени. Также с опозданием идут рейсы на прилет. 

В Домодедово ситуация лучше: задержек гораздо меньше. С опазданием отправятся четыре рейса в Омск, Ташкент, Барнаул и Карши. При этом задержек рейсов на прибытие нет. 

Из-за чего введены ограничения 

План «Ковер» введен из-за атаки беспилотников. Москва отражает налет дронов. По последним данным, средства ПВО сбили 11 беспилотников. Никто не пострадал, ничто не разрушено. 

