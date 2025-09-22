В результате падения с Парящего моста в парке «Зарядье» погибла женщина

В центре Москвы женщина погибла после падения с парящего моста в Москву-реку. Инцидент произошел в парке «Зарядье». Женщину достали из воды спасатели, однако спасти ее не удалось. Об этом сообщают экстренные службы столицы.
«Произошло падение женщины в Москву-реку с парящего моста», — передает слова спасателей «РИА Новости». Когда пострадавшую подняли на борт спасательного катера, она еще была жива. Однако прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть женщины.
Ранее в Пермском крае спасатели эвакуировали из леса мужчину, который упал с обрыва вблизи села Насадка. Пострадавшего с серьезными травмами транспортировали с помощью специального оборудования и доставили в больницу.
