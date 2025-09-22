Женщина переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе
В Нижневартовске сбили женщину
В Нижневартовске (ХМАО) на нерегулируемом пешеходном переходе вечером 22 сентября сбили женщину. Об этом сообщает telegram-канал «N1. Первый Нижневартовский» со ссылкой на городскую ГИБДД.
«В 19:18 в районе дома Повха, 16 на нерегулируемом пешеходном переходе Киа Рио, которой управляла женщина, сбила преходившую дорогу вартовчанку 1967 года рождения», — сказано в сообщении паблика. Происшествие произошло в микрорайоне Старый Вартовск.
В результате ДТП пострадала пешеход. Она получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
