22 сентября 2025

В Нижневартовске на «зебре» сбили женщину. Фото

В Нижневартовске на пешеходном переходе сбили женщину
Женщина переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе
Женщина переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе Фото:
В Нижневартовске сбили женщину
В Нижневартовске сбили женщину
Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на нерегулируемом пешеходном переходе вечером 22 сентября сбили женщину. Об этом сообщает telegram-канал «N1. Первый Нижневартовский» со ссылкой на городскую ГИБДД.

«В 19:18 в районе дома Повха, 16 на нерегулируемом пешеходном переходе Киа Рио, которой управляла женщина, сбила преходившую дорогу вартовчанку 1967 года рождения», — сказано в сообщении паблика. Происшествие произошло в микрорайоне Старый Вартовск.

В результате ДТП пострадала пешеход. Она получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

