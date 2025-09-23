Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву

В ночь на 23 сентября 2025 года российские силы ПВО уничтожили очередной вражеский беспилотник, который приближался к Москве. Оперативную информацию об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале.
«Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр Москвы Сергей Собянин.
По данным, опубликованным на онлайн-табло, более 35 рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы в связи с атакой украинских БПЛА. Ранее Собянин проинформировал, что силами противовоздушной обороны было уничтожено девять беспилотников, направлявшихся в сторону города.
