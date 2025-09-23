Аэропорт Копенгагена закрылся из-за якобы появления дронов

Аэропорт Копенгагена временно прекратил работу вечером 22 сентября из-за якобы появления беспилотников в воздушном пространстве над столицей Дании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление датской полиции. По предварительным данным ведомства, вблизи аэропорта были замечены от двух до четырех крупных дронов, из-за чего руководство воздушной гавани приняло решение о приостановке всех операций.
«Аэропорт Копенгагена закрыт из-за беспилотников... От двух до четырех „крупных“ беспилотников замечено в районе вокруг аэропорта Копенгагена», — цитирует агентство сообщение полиции. Власти подчеркивают, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.
Сервис Flightradar24 в своем аккаунте в соцсети X уточнил, что взлеты и посадки были приостановлены с 20:26 по местному времени (21:26 мск). По меньшей мере 11 рейсов пришлось перенаправить в альтернативные аэропорты. Представители аэропорта совместно с полицией оценивают ситуацию и принимают решения о возобновлении работы по мере устранения угрозы. Ориентировочные сроки открытия воздушной гавани пока не называются.
