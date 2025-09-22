22 сентября 2025

Пермяк похитил электричество на миллионы рублей

В Перми энергетики выявили крупное хищение электроэнергии
В Перми энергетики выявили крупное хищение электроэнергии Фото:

В частном секторе Мотовилихинского района Перми полиция обнаружила крупное хищение электроэнергии. Проверка в микрорайоне Язовая выявила незаконное подключение к электросетям в одном из домов: домовладение потребляло электричество без счетчика и договора, что привело к ущербу на сумму более 5,7 миллиона рублей.

«Дом потреблял электроэнергию, минуя счетчик и без заключенного договора на электроснабжение. Общий объем бездоговорного потребления составил почти 600 тысяч киловатт-часов. Ущерб оценивается более чем в 5,7 миллиона рублей. Такое нарушение угрожает стабильности энергоснабжения всего района», — сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

Материалы по факту хищения переданы в полицию для дальнейшего разбирательства. Сейчас специалисты компании проводят дополнительную проверку, чтобы установить возможную причастность других лиц и уточнить размер нанесенного ущерба.

