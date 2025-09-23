В московском аэропорту перенесены 45 рейсов на фоне атаки дронов

В Шереметьево перенесли вылет 45 рейсов
В аэропорту «Шереметьево» вечером 22 сентября были перенесены и отменены десятки рейсов из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Согласно онлайн-табло авиагавани, с 20:00 22 сентября до 02:00 23 сентября перенесены вылеты 45 рейсов, еще 29 рейсов отменены. На прилет задерживаются 54 авиарейса, девять прилетов аннулированы.

Сейчас в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, заявляли в Росавиации. В пресс-службе аэропорта добавили, что время обслуживания пассажиров может увеличиться из-за новых правил.

Несмотря на массовые задержки, в терминалах сохраняется спокойная обстановка. Персонал авиакомпаний информирует пассажиров о переносах и отменах рейсов. В свою очередь, представители «Аэрофлота» и лоукостера «Победа» предупредили о корректировке расписания и попросили пассажиров следить за обновлениями информации на официальных сайтах перевозчиков и аэропорта.

Ожидается, что после снятия ограничений движение постепенно нормализуется. О причинах введения временных мер в Росавиации не сообщили.

