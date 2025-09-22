Пермяки не могут вернуться домой из Москвы

Жители Перми не могут вылететь из Москвы из-за отмены и задержки авиарейсов. Так, рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Пермь был отменен, а рейс компании «Победа» перенесен. Такая информация опубликована на сайте аэропорта «Большое Савино».
«Рейс Москва (Шереметьево) — Пермь отменен. Еще один рейс в Пермь от авиакомпании „Победа“ задерживается. Вылет по расписанию: 23 сентября в 4:20. Расчетное время вылета: 6:20», — сказано на сайте пермского аэропорта.
Вечером 22 сентября в Шереметьево были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Это привело к массовым задержкам и отменам рейсов. С 20:00 22 сентября до 02:00 23 сентября были отодвинуты 45 вылетов и отменены 29 рейсов, а на прилет задерживались 54 рейса.
