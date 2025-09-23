ВСУ атаковали Москву и регионы десятками дронов, Крымский мост закрывали на час: карта ударов БПЛА 23 сентября

Собянин: на подлете к Москве уничтожено более 30 украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили 69 беспилотников ВСУ, атаковавших российские регионы
Средства ПВО уничтожили 69 беспилотников ВСУ, атаковавших российские регионы
Украинские атаки по российским регионам

Минувшей ночью, 23 сентября, украинские беспилотники массово ударили по российским регионам. Атакам подверглась Москва. Сообщения об уничтоженных дронах публиковались с вечера 22 сентября и до самого утра. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за время столь продолжительной атаки было сбито 34 БПЛА.

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал гражданскую машину. Ранения получил мирный житель. Из-за угрозы ракетной опасности почти на час перекрывалось автомобильное движение на Крымском мосту. В течение ночи также были введены ограничения на полеты в нескольких воздушных гаванях страны. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ за 23 сентября — в материале URA.RU.

Фото:

Сколько дронов было уничтожено ночью 23 сентября

За прошедшую ночь, 23 сентября, было сбито 69 украинских БПЛА. Дроны ВСУ были перехвачены и уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями, Московским регионом, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, а также над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.

Массовая атака на Москву

В течение вчерашнего вечера, ночи, а затем и утром столицу России атаковали украинские беспилотники. Сведения о сбитых беспилотниках публиковались в telegram-канале Собянина в промежутке между 19:30 22 сентября и 07:41 23 сентября по мск. В итоге средства ПВО уничтожили 34 дрона ВСУ.

«Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в последнем на данный момент сообщении мэра Москвы в telegram-канале. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Белгородская область: есть пострадавший

На фоне возможных атак БПЛА родителям рекомендовано оставить детей дома
На фоне возможных атак БПЛА родителям рекомендовано оставить детей дома
Фото:

В поселке Малиновка Белгородского района БПЛА атаковал гражданский автомобиль. В результате был ранен мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом почки госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оказывают ему всю необходимую помощь», — сказано в сообщении Гладкова. Оно опубликовано в его telegram-канале.

Кроме того, губернатор Белгородской области призвал родителей оставить детей дома из-за возможной атаки дронов. Однако, по словам Гладкова, если этого сделать не получается, то с соблюдением всех мер предосторожности необходимо отвезти их в школы и детские сады, которые продолжают работу в штатном режиме.

Калужская область: шесть сбитых БПЛА

Вечером 22 сентября, а также в ночь на 23 сентября, подразделения ПВО ликвидировали шесть беспилотников в воздушном пространстве над Жуковским и Ферзиковским районами, а также на окраине города Обнинска. По предварительным данным, раненых и повреждений для инфраструктуры не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Брянская область: сбито десять дронов

Средства ПВО обнаружили и уничтожили десять украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, проинформировал глава региона Александр Богомаз.

Режим опасности беспилотников

Угроза атаки дронов на данный момент действует в Тульской области и на территории Татарстана. В Казани, Нижнекамске, Елабуге и Альметьевске сохраняется режим опасности БПЛА.

Ограничения в работе аэропортов

В течение ночи ограничения на полеты и вылеты самолетов вводились в московском аэропорту Шереметьево, Саратова, Самары и Геленджика. Сейчас они работают в штатном режиме. Но в авиагаванях Казани и Нижнекамска ограничительные меры продолжают действовать. Это сделано в целях безопасности пассажиров и полетов.

Перекрытие движения на Крымском мосту

На территории полуострова объявлена ракетная опасность. Об этом информировало МЧС. На фоне этих событий в 06:40 мск было перекрыто движение автотранспорта на Крымском мосту. Спустя 56 минут ограничения были сняты. Сейчас все работает в штатном режиме.

