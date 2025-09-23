ВСУ атаковали Москву и регионы десятками дронов, Крымский мост закрывали на час: карта ударов БПЛА 23 сентября

Минувшей ночью, 23 сентября, украинские беспилотники массово ударили по российским регионам. Атакам подверглась Москва. Сообщения об уничтоженных дронах публиковались с вечера 22 сентября и до самого утра. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за время столь продолжительной атаки было сбито 34 БПЛА.
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал гражданскую машину. Ранения получил мирный житель. Из-за угрозы ракетной опасности почти на час перекрывалось автомобильное движение на Крымском мосту. В течение ночи также были введены ограничения на полеты в нескольких воздушных гаванях страны. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ за 23 сентября — в материале URA.RU.
Сколько дронов было уничтожено ночью 23 сентября
За прошедшую ночь, 23 сентября, было сбито 69 украинских БПЛА. Дроны ВСУ были перехвачены и уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями, Московским регионом, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, а также над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.
Массовая атака на Москву
В течение вчерашнего вечера, ночи, а затем и утром столицу России атаковали украинские беспилотники. Сведения о сбитых беспилотниках публиковались в telegram-канале Собянина в промежутке между 19:30 22 сентября и 07:41 23 сентября по мск. В итоге средства ПВО уничтожили 34 дрона ВСУ.
«Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в последнем на данный момент сообщении мэра Москвы в telegram-канале. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Белгородская область: есть пострадавший
В поселке Малиновка Белгородского района БПЛА атаковал гражданский автомобиль. В результате был ранен мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом почки госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оказывают ему всю необходимую помощь», — сказано в сообщении Гладкова. Оно опубликовано в его telegram-канале.
Кроме того, губернатор Белгородской области призвал родителей оставить детей дома из-за возможной атаки дронов. Однако, по словам Гладкова, если этого сделать не получается, то с соблюдением всех мер предосторожности необходимо отвезти их в школы и детские сады, которые продолжают работу в штатном режиме.
Калужская область: шесть сбитых БПЛА
Вечером 22 сентября, а также в ночь на 23 сентября, подразделения ПВО ликвидировали шесть беспилотников в воздушном пространстве над Жуковским и Ферзиковским районами, а также на окраине города Обнинска. По предварительным данным, раненых и повреждений для инфраструктуры не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Брянская область: сбито десять дронов
Средства ПВО обнаружили и уничтожили десять украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, проинформировал глава региона Александр Богомаз.
Режим опасности беспилотников
Угроза атаки дронов на данный момент действует в Тульской области и на территории Татарстана. В Казани, Нижнекамске, Елабуге и Альметьевске сохраняется режим опасности БПЛА.
Ограничения в работе аэропортов
В течение ночи ограничения на полеты и вылеты самолетов вводились в московском аэропорту Шереметьево, Саратова, Самары и Геленджика. Сейчас они работают в штатном режиме. Но в авиагаванях Казани и Нижнекамска ограничительные меры продолжают действовать. Это сделано в целях безопасности пассажиров и полетов.
Перекрытие движения на Крымском мосту
На территории полуострова объявлена ракетная опасность. Об этом информировало МЧС. На фоне этих событий в 06:40 мск было перекрыто движение автотранспорта на Крымском мосту. Спустя 56 минут ограничения были сняты. Сейчас все работает в штатном режиме.
