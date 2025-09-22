22 сентября 2025

В Большом Савино задерживаются рейсы до Сочи и обратно. Так, рейс N4 426 авиакомпании Nordwind Airlines по расписанию должен был вылететь в 18:25 23 сентября. Однако новое время назначено на 21:00.

«Прилет борта из Сочи вместо запланированного ранее 16:40 часов также перенесли. Новое время — 19:40 часов», — сказано на онлайн-табло пермского аэропорта. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Перми не могут вылететь из Москвы из-за отмены и задержки авиарейсов. Вечером 22 сентября в Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Это стало причиной массовых задержек и отмен рейсов. С 20:00 22 сентября до 02:00 23 сентября были отодвинуты 45 вылетов и отменены 29 рейсов, а на прилет задерживались 54 рейса.

