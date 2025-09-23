Экс-главу СКНЦ ФМБА Баранкина отправили в колонию

Срочная новость
Центральный районный суд города Красноярска вынес обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя Сибирского научно-клинического центра ФМБА Бориса Баранкина по обвинению в растрате. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Красноярского края. Согласно опубликованным данным, суд назначил экс-директору наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также обязал выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!