22 сентября 2025

Завод теневого мэра Перми продает свой профилакторий

Стоимость бывшего профилактория в Перми составляет 110 миллионов рублей
За три года актив подорожал на 10 млн рублей
Пермское предприятие ООО «Камский кабель», совладельцем которого является депутат гордумы Владимир Плотников, выставило на продажу здание профилактория в Орджоникидзевском районе Перми. Цена актива — 110 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на популярном сайте объявлений.

«Продаются два нежилых здания общей площадью 3 812 квадратных метра, расположенных на земельном участке площадью 8 895 квадратных метров. Ранее использовались под профилакторий. Стоимость — 110 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Здания находятся в собственности, а земля — в долгосрочной аренде до 2039 года. Уточняется, что здание подойдет под гостиницу, реабилитационный центр, профилакторий или спортивный клуб. Актив уже пытались продать в 2022 году — тогда его стоимость оценили в 100 млн рублей.

Предприятие «Камский кабель» принадлежит ООО «Кабель Технологии Инновации». Одним из его учредителей является Владимир Плотников, которого в политической тусовке Перми закулисно называют теневым мэром. Он также несколько лет подряд является лидером по  уровню доходов среди депутатов гордумы.

Ранее URA.RU сообщало о продаже базы отдыха «Ашатли», расположенной в поселке Прикамский на территории Чайковского округа Пермского края. В непосредственной близости от нее находится Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка». Объект был выставлен на продажу как действующий бизнес по цене 60 млн рублей.

