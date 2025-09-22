Завод теневого мэра Перми продает свой профилакторий

Пермское предприятие ООО «Камский кабель», совладельцем которого является депутат гордумы Владимир Плотников, выставило на продажу здание профилактория в Орджоникидзевском районе Перми. Цена актива — 110 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на популярном сайте объявлений.
«Продаются два нежилых здания общей площадью 3 812 квадратных метра, расположенных на земельном участке площадью 8 895 квадратных метров. Ранее использовались под профилакторий. Стоимость — 110 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Здания находятся в собственности, а земля — в долгосрочной аренде до 2039 года. Уточняется, что здание подойдет под гостиницу, реабилитационный центр, профилакторий или спортивный клуб. Актив уже пытались продать в 2022 году — тогда его стоимость оценили в 100 млн рублей.
Предприятие «Камский кабель» принадлежит ООО «Кабель Технологии Инновации». Одним из его учредителей является Владимир Плотников, которого в политической тусовке Перми закулисно называют теневым мэром. Он также несколько лет подряд является лидером по уровню доходов среди депутатов гордумы.
Ранее URA.RU сообщало о продаже базы отдыха «Ашатли», расположенной в поселке Прикамский на территории Чайковского округа Пермского края. В непосредственной близости от нее находится Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка». Объект был выставлен на продажу как действующий бизнес по цене 60 млн рублей.
