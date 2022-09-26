Завод теневого мэра Перми продает многомиллионный актив

В Перми «Камский кабель» за 100 миллионов продает здание профилактория

26 сентября 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Профилакторий находится в Орджоникидзевском районе Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермское предприятие ООО «Камский кабель», совладельцем которого является депутат гордумы Владимир Плотников, выставило на продажу здание профилактория. Цена актива — 100 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Собственник продаст/сдаст в аренду здание профилактория (кабинетная система) со зданием грязелечебницы на земельном участке площадью 0,9 га. В комплексе имеется бассейн, сауна, процедурный кабинет, помещения для принятия грязевых ванн, зал ЛФК, столовая», — указано в объявлении. Уточняется, что здание отлично подойдет под реабилитационный центр, а также профилакторий или санаторий. Адрес — улица Гайвинская, 78. Цена объекта — 100 миллионов рублей. Предприятие «Камский кабель» принадлежит ООО «Кабель Технологии Инновации». Его учредителями являются Владимир Плотников, Владимир Шарыгин, спортивный функционер Сергей Кущенко и бизнесмен Ривхат Ибрагимов, а также ООО «Объединенная кабельная компания», сообщается в СБИС. В политической тусовке Перми Плотникова закулисно называют теневым мэром. Он также несколько лет подряд является лидером по уровню доходов среди депутатов гордумы. По итогам 2021 года Плотников указал в декларации 221 миллион рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается детский лагерь. Цена объекта, указанная в объявлении на «Авито», — 60 миллионов рублей.

Пермское предприятие ООО «Камский кабель», совладельцем которого является депутат гордумы Владимир Плотников, выставило на продажу здание профилактория. Цена актива — 100 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Собственник продаст/сдаст в аренду здание профилактория (кабинетная система) со зданием грязелечебницы на земельном участке площадью 0,9 га. В комплексе имеется бассейн, сауна, процедурный кабинет, помещения для принятия грязевых ванн, зал ЛФК, столовая», — указано в объявлении. Уточняется, что здание отлично подойдет под реабилитационный центр, а также профилакторий или санаторий. Адрес — улица Гайвинская, 78. Цена объекта — 100 миллионов рублей. Предприятие «Камский кабель» принадлежит ООО «Кабель Технологии Инновации». Его учредителями являются Владимир Плотников, Владимир Шарыгин, спортивный функционер Сергей Кущенко и бизнесмен Ривхат Ибрагимов, а также ООО «Объединенная кабельная компания», сообщается в СБИС. В политической тусовке Перми Плотникова закулисно называют теневым мэром. Он также несколько лет подряд является лидером по уровню доходов среди депутатов гордумы. По итогам 2021 года Плотников указал в декларации 221 миллион рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается детский лагерь. Цена объекта, указанная в объявлении на «Авито», — 60 миллионов рублей.