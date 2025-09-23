Российские вооруженные силы взяли под полный огневой контроль трассу, связывающую два важных опорных пункта украинской армии — города Красный Лиман (Лиман) и Северск. Об этом заявил советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский.
Кроме того, ВС РФ нанесли удар «Геранью-2» по командному пункту 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области. Отмечены серьезные потери среди офицерского состава противника. Ход боевых действий и карта СВО — в материале URA.RU.
Донецкое направление
ВС РФ установили контроль над важной дорогой
Российские военные установили полный огневой контроль над дорогой, соединяющей два ключевых опорных пункта украинских вооруженных сил — Красный Лиман (Лиман) и Северск. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
По его словам, оба этих населенных пункта являются важными логистическими центрами для противника. Ранее из Лимана осуществлялась переброска личного состава и техники в район Северска.
ВСУ провели ротацию у Серебрянки
Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на разведданные РФ, командование ВСУ провело ротацию подразделений у Серебрянки в Донецкой Народной Республике. По его словам, в последние семь дней украинское командование заменило часть бойцов ССО на подразделения территориальной обороны.
В последнее время, по словам эксперта, украинское командование все чаще использует этот метод из-за нехватки личного состава и необходимости усиления контроля на наиболее напряженных направлениях. Он уточнил, что перемещение ССО с позиций у Серебрянки может свидетельствовать о попытках Киева укрепить другие секторы линии соприкосновения.
Киев утратил контроль над Шандриголово
ВСУ лишились контроля над населенным пунктом Шандриголово. По информации военного эксперта Андрея Марочко, российские подразделения проводят зачистку села и прилегающих территорий. Эксперт также отметил, что противник, используя особенности ландшафта и реку Нитриус, проходящую через населенный пункт, продолжает удерживать позиции к северу от Шандриголово.
Уничтожено скопление ВСУ под Часовым Яром
Артиллерийские подразделения Ивановского соединения Воздушно-десантных войск, входящие в состав группировки «Южная», ликвидировали сосредоточение личного состава ВСУ в районе Часового Яра. Как сообщили в Минобороны РФ, расчет гаубицы Д-20 получил приказ уничтожить украинских военных, укрывшихся в разрушенном многоквартирном доме.
Наведение огня осуществлялось с использованием разведывательных беспилотных летательных аппаратов, что позволило нанести прицельные удары по обозначенным целям. Координированные действия, отвага и самоотверженность артиллеристов-десантников обеспечили уничтожение как вражеского личного состава, так и полевого склада с боеприпасами, расположенного в этом районе.
Сумское направление
ВСУ предприняли три попытки контратаковать позиции в районе населенного пункта Алексеевка. Все атаки противника были отражены. Украинские военные вынуждены были отступить на исходные рубежи, понеся значительные потери, сообщили в российских силовых ведомствах.
Харьковское направление
ВСУ продолжают нести значительные потери
В районе между Меловым и Хатним, украинские войска продолжают нести значительные потери. Как сообщили представители российских силовых структур, за последнюю неделю 13 военнослужащих Вооруженных сил Украины сдались в плен.
ВС РФ продвинулись у шести поселений
В последние дни российские войска продвинулись на участках возле шести населенных пунктов Харьковской области, включая Старицу, Синельниково, Волчанск, Тихое, Хатнее и Отрадное. Как сообщил Марочко, ВС РФ также расширили зону контроля в лесных массивах в районах Старицы и Синельниково.
Небольшое продвижение отмечается также в Волчанске и в районе Тихого. К северо-востоку от Хатнего российские силы улучшили тактическое положение, а вблизи Отрадного увеличили контролируемую территорию.
Днепропетровская область
Российские артиллеристы из группировки войск «Восток» уничтожили блиндажи и наблюдательные пункты с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В ведомстве отметили, что удары по позициям были нанесены после воздушной разведки и передачи координат с беспилотных летательных аппаратов. Там же пояснили, что ВСУ оборудовали инженерные сооружения в лесополосах для размещения и проживания личного состава.
Запорожское направление
Уничтожен танк ВСУ
В Минобороны сообщили об уничтожении танка ВСУ в Запорожской области. По данным ведомства, боевая машина находилась в глубине лесополосы и была тщательно замаскирована.
Несмотря на это, ее удалось обнаружить с помощью воздушной разведки. После передачи координат операторы дронов нанесли серию прицельных ударов, в результате чего произошла детонация боекомплекта и танк был полностью уничтожен.
ВСУ в Новоивановке минировали детские игрушки и сухпайки
По словам механика-водителя 394-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным Барабаш, украинские военные в населенном пункте Новоивановка Запорожской области устанавливали мины в детских игрушках и армейских сухих пайках. Кроме того, колодцы в селе были засыпаны телами убитых домашних животных.
Черниговское направление
По информации, предоставленной российскими силовыми структурами, удар беспилотного летательного аппарата «Герань-2» был нанесен по командному пункту 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области. Зафиксированы потери среди офицеров и утрата военной техники.
Херсонское направление
ВС РФ уничтожили диверсионную группу ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет ударных FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожил диверсионную группу Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным Минобороны РФ, операция прошла после воздушной разведки.
Там уточнили, что группа украинских военных была обнаружена при попытке форсировать Днепр. После выявления целей расчету FPV-дронов поступила задача ликвидировать противника.
Российские военные ликвидировали мобильный пункт управления дронами ВСУ
Расчет БПЛА «Ланцет» ликвидировал передвижной командный пункт управления беспилотниками вооруженных сил Украины. Также уничтожен находившийcя там личный состав ВСУ, передает «Пятый канал».
Удары ВСУ из БПЛА опередили РСЗО и артиллерию
На прошлой неделе количество ударов, нанесенных украинскими военными по территории России с применением ударных беспилотников, значительно превысило число атак, совершенных противником с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, за указанный период в результате атак украинских дронов пострадали 113 мирных граждан, что составляет 78% от общего числа пострадавших.
