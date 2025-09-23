В Бурятии женщине по ошибке удалили почку

Трагическая ошибка произошла из-за путаницы с результатами анализов
В Бурятии в республиканском онкологическом диспансере возбуждено уголовное дело после ошибочного удаления здоровой почки женщине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ.

«Могу подтвердить, что по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело», — сообщили в пресс-службе РИА Новости. Правоохранительные органы начали расследование по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Трагическая ошибка произошла из-за путаницы с результатами анализов. В лечебном учреждении перепутали медицинские документы двух женщин, в результате чего одной из них была удалена здоровая почка вместо пораженного органа. В Министерстве здравоохранения республики на запрос РИА Новости подчеркнули, что не могут разглашать детали, ссылаясь на врачебную тайну.

