22 сентября 2025

Челябинцу грозит семь лет за покушение на безопасность государства. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинца задержали сотрудники ФСБ
Челябинца задержали сотрудники ФСБ Фото:

Жителю Челябинской области грозит семь лет колонии по делу о призывах к деятельности против безопасности государства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Следственный орган УФСБ в отношении лица возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей „Интернет“). Лицо задержано, ему предъявлено обвинение. Указанная выше статья предусматривают максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Челябинца задержали в сентябре в результате мониторинга соцсетей и мессенджеров. Были выявлены публикации, распространяемые с его аккаунта, в которых он призывал других пользователей к деятельности против безопасности государства.

При задержании выяснилось, что мужчина является приверженцем экстремистской организации. Ее члены занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителю Челябинской области грозит семь лет колонии по делу о призывах к деятельности против безопасности государства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. «Следственный орган УФСБ в отношении лица возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей „Интернет“). Лицо задержано, ему предъявлено обвинение. Указанная выше статья предусматривают максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Челябинца задержали в сентябре в результате мониторинга соцсетей и мессенджеров. Были выявлены публикации, распространяемые с его аккаунта, в которых он призывал других пользователей к деятельности против безопасности государства. При задержании выяснилось, что мужчина является приверженцем экстремистской организации. Ее члены занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...