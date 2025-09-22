Жителю Челябинской области грозит семь лет колонии по делу о призывах к деятельности против безопасности государства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«Следственный орган УФСБ в отношении лица возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей „Интернет“). Лицо задержано, ему предъявлено обвинение. Указанная выше статья предусматривают максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Челябинца задержали в сентябре в результате мониторинга соцсетей и мессенджеров. Были выявлены публикации, распространяемые с его аккаунта, в которых он призывал других пользователей к деятельности против безопасности государства.
При задержании выяснилось, что мужчина является приверженцем экстремистской организации. Ее члены занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране.
