Строительство межвузовского кампуса в Камской долине в Перми подорожало

В течение года стоимость возведения межвузовского кампуса «Будущее Пармы», расположенного в Камской долине Перми, увеличилась почти на 1 млрд рублей. На сегодняшний день она составляет 38,36 млрд рублей по актуальным ценам. Ожидается, что завершение строительства объекта произойдет до конца 2027 года.
«Для сравнения, год назад данный показатель составлял 37,38 млрд рублей. При этом оценочная стоимость проекта остается на уровне 33,48 млрд рублей», — информация содержится в проекте постановления о внесении изменений в Адресную инвестиционную программу Пермского края.
Следует напомнить, что согласно Адресной инвестиционной программе 2023 года, расходы на строительство оценивались в 27,5 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию планировался на 2026 год.
По состоянию на начало 2025 года объем финансирования составил 1,06 млрд рублей. В этом году на реализацию проекта предусмотрено дополнительно 10,46 млрд рублей: из них 5,33 млрд будут выделены из бюджета Пермского края, 1,3 млрд поступят из федерального бюджета, а еще 3,82 млрд рублей обеспечат внебюджетные источники.
В 2026 году планируется направить 18,76 млрд рублей, из которых 611,11 млн составят региональные средства, 5,5 млрд — федеральные поступления, а 12,65 млрд — внебюджетное финансирование. В 2027 году на завершение строительства выделят оставшиеся 8,08 млрд рублей: 605,88 млн из краевого бюджета, 5,45 млрд — из федерального и 2,02 млрд рублей — из внебюджетных источников.
Проект предусматривает возведение пяти гостиничных студенческих общежитий общей вместимостью 5 тысяч человек, гостиницы для преподавателей, учебно-лабораторных корпусов с технопарком, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном длиной 50 метров, конгресс-холла, а также организацию прогулочных зон и спортивных площадок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!