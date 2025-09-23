Мошенники начали представляться курьерами маркетплейсов, чтобы получить доступ к банковским счетам россиян. Об этом сообщила пресс-служба Банка России (ЦБ РФ). Аферисты звонят жителям страны под видом сотрудников популярных онлайн-площадок или служб доставки и просят назвать одноразовые коды из СМС-сообщений якобы для подтверждения получения оплаченного товара.
«Мошенники „переквалифицировались“ в курьеров маркетплейсов. Теперь они сообщают о доставке уже оплаченного товара и просят подтвердить получение», — сообщил ЦБ. Там же отметили, что преступники объясняют, что заказ был оформлен кем-то из знакомых в подарок, если человек возражает, что ничего не покупал.
Для создания доверия злоумышленники называют фамилию, имя, отчество и адрес собеседника, что указывает на доступ к персональным данным. В ходе разговора жертве поступает СМС с кодом — на самом деле это одноразовый пароль для входа в онлайн-банк или подтверждения операции. Получив его, мошенники тут же получают доступ к счету и крадут деньги.
Настоящие представители маркетплейсов и служб доставки никогда не спрашивают коды из СМС, паспортные данные или банковские реквизиты. В Банке России настоятельно рекомендуют при подобных звонках сразу завершать разговор и ни при каких условиях не передавать третьим лицам коды из сообщений или пуш-уведомлений. Специалисты отмечают, что единственно верная тактика защиты — не вступать в диалог и не раскрывать личную информацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.