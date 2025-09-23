Застройщика ПИК наказали за интернет-монополию в своих ЖК

Альтернативные провайдеры сталкивались с административными и техническими барьерами
ФАС России возбудила дело в отношении группы лиц, связанных с крупнейшим застройщиком ПИК. Причиной стали многочисленные жалобы жильцов на ограничения доступа к услугам связи от сторонних провайдеров в жилых комплексах Москвы, Московской области и Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Служба возбудила в отношении группы лиц застройщика антимонопольное дело», — рассказали в пресс-службе, передает ТАСС. В случае, если вина группы лиц ПИК будет доказана, компаниям грозят административные штрафы.

Проверка обращений жителей показала, что оператор связи «Ловител», входящий в группу ПИК, совместно с управляющими компаниями жилых комплексов, препятствовал другим интернет-провайдерам в доступе к инфраструктуре домов. Альтернативные провайдеры сталкивались с административными и техническими барьерами при попытке подключить своих абонентов в домах, построенных ПИК. В результате жильцы были вынуждены пользоваться исключительно услугами «Ловител».

