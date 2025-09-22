Экс-глава свердловского минобра придумал, как решить проблему с нехваткой учителей

В Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ) начнут дополнительно обучать студентов востребованным направлениям, чтобы будущие выпускники могли преподаваться в школах сразу два-три предмета. Речь идет о естественно-научных предметах, рассказал URA.RU и.о. ректора УрГПУ Юрий Биктуганов.
"Сегодня не хватает учителей математики и физики, в естественно-научном направлении не хватает учителей биологии и химии, поэтому на расширенном заседании ученого совета мы приняли решение нашим студентам, помимо той специализации, на которую они поступали, предлагать через центр непрерывного дополнительного образования освоить и другой предмет естественно-научного направления. Нам нужны выпускники, которые приходят в школу и могут вести не один предмет, а даже два и три", — отметил Биктуганов в беседе с корреспондентом агентства.
Помимо этого, на заседании ученого совета приняли решение студентам-лидерам системы образования, которые имеют достижения в учебе, общественной, волонтерской деятельности, стройотрядном движении, также через центр непрерывного образования давать вторую профессию — руководителя образовательной организации. Учить студентов на директоров школ будут бесплатно.
По словам ректора, УрГПУ обладает ресурсами для того, чтобы работать с кадрами индивидуально с каждой конкретной школой. "Я же бывший министр, и поэтому как бывший работодатель знаю, как сложно сегодня с кадрами, какой перегруз у учителей, и поэтому вот такие пути предлагаю для того, чтобы обеспечить систему образования подготовленными кадрами", — поделился с URA.RU Биктуганов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!