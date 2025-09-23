В аэропорту Копенгагена отменили около ста рейсов после инцидента с БПЛА

В результате инцидента с дронами в копенгагенском аэропорту были аннулированы порядка ста авиарейсов, а свыше тридцати рейсов были вынуждены изменить маршрут и приземлиться в других аэропортах. Об этом сообщил датский телеканал TV 2.
«Тридцать один самолет, который вчера вечером должен был приземлиться в Копенгагене, к сожалению, пришлось перенаправить в другие аэропорты... Всего примерно 100 рейсов было отменено», — сказал операционный директор воздушной гавани Кристоффер Пленге-Брандт. Его слова приводит TV 2.
Согласно предоставленным данным, инцидент в общей сложности затронул около 20 тысяч пассажиров. В то же время датская полиция заявила, что не располагает сведениями о лицах, управлявших беспилотными летательными аппаратами. Силовые структуры также отметили, что изучают возможную связь произошедшего с аналогичным случаем в Норвегии. Ранее аэропорт Осло приостанавливал свою деятельность более чем на три часа после обнаружения дрона.
Ночью, 23 сентября датские власти приняли решение о временной приостановке деятельности аэропорта Копенгагена после того, как в непосредственной близости от воздушной гавани были замечены несколько неустановленных БПЛА. По данным, предоставленным местными правоохранительными органами, в районе аэропорта было зафиксировано присутствие от двух до четырех крупных дронов. Вслед за этим аналогичные меры были введены в аэропорту Осло, где также были замечены неизвестные беспилотники, что привело к временному закрытию воздушного пространства над норвежской столицей. Часть авиарейсов была перенаправлена в другие города страны. Ближе к утру работу аэропортов была восстановлена.
