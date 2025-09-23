Как в Перми купить хорошую квартиру и сэкономить

В Перми, чтобы выгодно купить хорошую квартиру, надо анализировать и сравнивать варианты. Важно уметь торговаться, так как даже на первичном рынке можно снизить цену на 2-3%. Об этом URA.RU рассказал руководитель центра недвижимости «Метры ближе» Александр Леонов.
«Существует несколько стратегий, которые помогают выгодно купить квартиру. Нужно понимать уровень цен, сравнивать варианты и не стесняться торговаться. На вторичном рынке бывают хорошие предложения. Есть продавцы, которые не замотивированы в продаже квартиры. Они не идут на торг и могут ждать покупателя 1-2 года. А есть те, кто, например, расширяется. Они уже нашли хороший вариант, и чтобы он не „ушел“, готовы активно снижать цену на свою квартиру», — рассказал Александр Леонов корреспонденту агентства.
На первичном рынке застройщики тоже готовы идти на уступки. По словам агента по недвижимости, можно менять условия покупки, например, получить преференции по рассрочке или скидку в размере 2-3%. Снизить цену квартиры в среднем на 100-200 тысяч рублей реально.
Собеседник агентства отметил, что не стоит ждать снижения ставки по жилищным кредитам. Сейчас хорошее время для покупки квартиры. Можно получить одобрение ипотеки в банке и активно начать искать объект. Затем закрепить выгодную цену при помощи задатка. Если за это время на следующем заседании Центробанка ключевая ставка будет снижена, банки пересмотрят одобренные заявки и тоже снизят процент, отметил Александр Леонов. «Выгоднее всего покупать квартиру с профессионалом. Специалист, который работает на этом рынке много лет, знает тенденции и инструменты, помогающие совершить выгодную сделку», — добавил агент по недвижимости.
